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Украина заполнила последнее место в заявке на этап Кубка мира по биатлону

Фото: Елена Городная попытается закрепиться на самом высоком уровне (facebook.com/biathlonworld)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону закрыл последнюю вакансию в составе четвертого этапа Кубка мира 2023/24 в немецком Оберхофе.

Об этом заявил старший тренер украинской сборной Николай Зоц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Женская сборная Украины определилась с шестой биатлонисткой команды в Германии. На этапе в Оберхофе пройдут две индивидуальные гонки – спринт и преследование, а также классическая эстафета.

Воспользовавшись турнирной паузой, Зоц с помощниками отважились на кадровые изменения в рядах сборной. Сначала вместо Анны Кривонос к стартам решили привлечь Любовь Кипьяченкову. Теперь же компанию ей, Ирине Петренко, Юлии Джиме, Анастасии Меркушиной и Кристине Дмитренко составит Елена Городная.

Правда, 19-летняя спортсменка поедет в Оберхоф в статусе запасной. Грядущий этап станет для нее третьей возможностью стартовать на уровне Кубка мира. Городная финишировала 68-й в спринте в Хохфильцене. Отечественные биатлонистки уедут в Германию 2 января.

Результаты украинских биатлонисток в сезоне 2023/24

Зачетные очки в течение трех этапов завоевали 5 украинок. Лучший результат – Петренко (102 пункта).

Самое высокое место в индивидуальных гонках – 10-е – оформила Анастасия Меркушина. Она замкнула десятку в гонке преследования в швейцарском Ленцерхайде. Лучший же финиш Кривонос – 40-я позиция в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

К слову, украинец Пидручный поделился наработками на Рождественскую гонку в интервью.

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