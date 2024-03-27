Украина заверяет газовых трейдеров в безопасности хранилищ после удара ракеты, - Bloomberg

В Киеве ожидают, что за летние месяцы в ПХГ будет закачано до 4 млрд в кубометров газа - больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор оператора газохранилищ "Укртрансгаз" Роман Малютин.

Европейские страны обычно используют этот сезон для накопления запасов перед следующим отопительным периодом, хотя, возможно, они будут более осторожны после удара по объекту на западе Украины 24 марта, отмечает Bloomberg.

"Хочу подчеркнуть, что ущерб не влияет на наши возможности по закачке газа в подземные хранилища газа", - сказал Малютин, отвечая на вопросы Bloomberg News.

Украинские ПХГ

Трейдеры с осторожностью относятся к хранению газа в Украине с тех пор, как Москва развязала войну в феврале 2022 года. Тем не менее, у оператора сейчас более тысячи контрактов, из которых 168 заключены с компаниями-нерезидентами, сказал Малютин.

"Воскресная атака усилит эту осторожность. Однако у нас есть достаточный резерв мощностей и мы готовы реагировать", - добавил он.

"Укртрансгаз" предлагает иностранным трейдерам объем до 10 млрд кубометров газа, или треть всех хранилищ Украины. Трейдеры все чаще рассматривают Украину как место для размещения излишков газа, когда хранилища Европы заполнятся, и в прошлом году закачали туда 2,5 млрд кубометров.

Малютин заявил, что разница между летней и зимней ценой на газ в Европе поможет определить, сколько газа будет поступать на украинские объекты.

Ремонт хранилища

У "Укртрансгаза" есть меры для смягчения последствий в случае повреждения конкретного объекта, добавил он. Например, он не связывает газ в определенных хранилищах с конкретными потребителями, а рассматривает все свои объекты как один.

После удара 24 марта "Укртрансгаз" сократил ежедневную пропускную способность на 6%, поскольку неизвестное хранилище находится на ремонте. Компания предлагает мощность 73 млн кубометров в сутки, в то время как фактические заказы не превышают 30 млн кубометров, сказал Малютин.

У компании есть время отремонтировать поврежденный объект, "поскольку поврежденное оборудование необходимо только для обеспечения пикового отбора газа, начиная с января следующего года", - сказал он. "Наша задача - как можно скорее полностью завершить ремонт".