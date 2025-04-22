Украина привлекает датских экспертов к поиску инвестиций в ветроэнергетику
Украина будет сотрудничать с датскими экспертами в вопросах привлечения инвестиций и обмена опытом по развитию ветроэнергетики, сообщает
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).
Согласно сообщению, 8 апреля на конференции WindEurope УВЭА и GreenPower Denmark подписали меморандум о новой фазе сотрудничества между Украиной и Данией в сфере ветроэнергетики.
Целью заключенного сотрудничества является развитие оффшорной и наземной ветроэнергетики; повышение энергетической безопасности Украины; интеграцию инноваций, привлечение инвестиций и усиление экспертизы.
Так, сообщается, что стороны сосредоточатся на обмене опытом и технической экспертизой; проведении учебных программ и тренингов для украинских девелоперов и инженеров; организации визитов на наземные и оффшорные ВЭС Дании.
Кроме того, эксперты будут участвовать в развитии рынка подержанных и восстановленных ветровых турбин в Украине.
"Датский опыт, технологии и инвестиции способны помочь Украине в развитии как наземной, так и оффшорной ветроэнергетики. Поддержка со стороны GreenPower Denmark - мощный сигнал: несмотря на все вызовы, Украина готова и в дальнейшем двигаться вперед", - подчеркивает Андрей Конеченков, председатель правления УВЭА.
Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сейчас составляет 22 млрд грн.
По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками.
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