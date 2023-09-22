В Украине остаются около 1100 нелегальных казино и букмекерских компаний, - эксперт

По его словам, в настоящее время в Украине действуют около 1100 нелегальных гемблинговых компаний в противовес 14 легальным, что свидетельствует о критической тенизации рынка.

"Нужно бить нелегалов. Чем меньше возможностей регистрироваться, выводить деньги с нелегальных сайтов, тем больше возможностей, что игрок пойдет все-таки к легальному организатору и уплатит налоги, как организатор, так и игрок", - отметил он.

В связи с тем, что легальный игорный рынок появился не так давно, все еще остается проблема неопределенности основной терминологии. Это позволяет манипулировать рынком и изменять правила.

"Необходимо внесение изменений в законодательство, принятие 2713-д и нормирование всех терминологических определений, что такое выигрыш, что такое валовой игорный доход, и придание наконец этой сфере с правильным юридическим толкованием", - добавил он.

Напомним, в Украине работа наземных и онлайн-казино стала легальной только с 2020 года. За первое полугодие 2023 года бюджет получил 2,94 миллиарда гривен налогов от игорного бизнеса. Это касается только легального сегмента.