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Украина призвала оркестр США отменить выступление скрипача, поддерживающего Кремль

05:23 26.08.2026 Ср
2 мин
В 2022 году оркестр уже исключал российского скрипача из своей программы
aimg Юлия Маловичко
Фото: посольство Украины в США (Getty Images)

Посольство Украины в США призвало Симфонический оркестр Аннаполиса отменить запланированные на осень выступления российского скрипача Вадима Репина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

Украинские дипломаты заявили о его связях с культурными инициативами, поддерживаемыми российским государством.

Концерты с участием Репина под названием "Силы природы" должны пройти 6-7 ноября в Maryland Hall.

Причины изгнания

В посольстве напомнили, что российский музыкант ранее выступал на концерте, организованном Фондом Кремля для чествования "великих защитников" России. Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в РФ его Фонд развития искусств получал значительное финансирование от российского Президентского фонда культурных инициатив.

Украина напомнила о решении оркестра в 2022 году

Украинские дипломаты призвали Симфонический оркестр Аннаполиса пересмотреть решение об участии Репина.

В посольстве напомнили, что в 2022 году оркестр уже исключал российский скрипач из своей программы. Тогда его выступление заменили музыкальным чествованием Украины.

"Мы надеемся, что Симфонический оркестр Аннаполиса внимательно рассмотрит эти опасения и подтвердит солидарность с Украиной", - заявили украинские дипломаты.

Где еще отменяли выступления Репина

В посольстве отметили, что ряд культурных учреждений уже пересмотрел сотрудничество с российским музыкантом.

В частности, речь идет о Филармоническом оркестре Мангайма в Германии, Венгерском национальном филармоническом оркестре и Симфоническом оркестре Палм-Бич во Флориде. Последний в марте отменил выступление Репина.

Также в Будапеште после обращения украинского посольства было отменено выступление скрипача на открытии концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.

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