Украина призвала ООН и Турцию повлиять на саботаж России по "зерновому коридору"

"Украина глубоко озабочена деструктивными действиями РФ, которые приводят к задержке работы зернового коридора по Черному морю и подрывают зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки", - говорится в заявлении.

Отмечается, что представители России в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в/из украинских портов. Такая деструктивная политика привела к тому, что в Босфоре образовалась очередь из более 140 судов, и большинство ожидают там больше месяца.

"Вместо этого Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. При этом инспекции этих судов в Босфоре не происходят. Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов как коммерческого, так и военного назначения для продолжения войны против Украины", - подчеркивают политики.

Они также призвали международное сообщество, в частности ООН и Турцию, потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора, а также разблокировать порты для свободного мореходства.

"Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирование торгового судоходства в украинские порты Черного моря", - дипломатическое обращение.

Как известно, грузооборот через морские порты Украины в 2022 году из-за блокады со стороны РФ упал почти на 75%, в то же время грузооборот страны-агрессора из-за черноморских портов только увеличился и составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года.