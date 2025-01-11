Украина призвала к максимальному давлению на Москву и Пхеньян после пленения северокорейцев

Украина призвала к максимальному давлению на Москву и Пхеньян. Это произошло после того, как первые северокорейские военнопленные оказались в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги.

"Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне", - подчеркнул Сибига.

По его словам, в войне против Украины участвуют регулярные войска КНДР, а не наемники.

Северокорейские войска на войне против Украины

Северная Корея оказывает военную поддержку России в войне против Украины. По данным украинской разведки, первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область России 23 октября 2024 года.

Впоследствии сообщалось об около 12 тысячах северокорейских военных в России. Украинские силы уже вступили в бой с этими подразделениями на территории Курской области.

И на днях даже впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это задание было со звездочкой, потому что Россия делает все для того, чтобы скрыть участие войск КНДР в Курской области против ВСУ.

Позже СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области. Одного из них пленили бойцы ССО, другого - украинские десантники.

У одного из них был при себе российский военный билет на чужое имя, у другого - никаких документов при себе не было. Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках и сейчас находятся в Киеве, где с ними проводят следственные действия.

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