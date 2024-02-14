Украина призвала FATF внести Россию в черный список из-за связей с КНДР и Ираном

Как отметили в пресс-службе, очередное заседание FATF состоится с 19 по 23 февраля в Париже, в канун второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"На заседании Россия должна быть внесена в черный список организации, а также FATF должна выпустить расширенное заявление по рискам, происходящим из России", - говорится в заявлении Минфина.

В пресс-службе напомнили, что год назад FATF приостановила членство России за нарушение ключевых принципов организации, которые состоят в содействии безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы. FATF также выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между Россией и государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью, происходящей из России.

"Эти меры FATF, хотя и важны, не смогли сдержать Россию, которая с тех пор становится все более воинственной и углубляет связи с Северной Кореей и Ираном", - отметили в пресс-службе.

Связи с Северной Кореей и Ираном

В частности Россия использовала северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы в Украине, в том числе в декабре 2023 и январе 2024 года. "Приобретение таких ракет и конвенционных вооружений у Северной Кореи является серьезным нарушением как санкций ООН, так и принципов FATF", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия все больше использует БПЛА иранского производства для продолжения незаконного вторжения и усиления атак против гражданского населения Украины. Россия создала общую платежную систему, чтобы помочь Ирану обойти SWIFT, и объединила банковские системы двух стран. В конце этого месяца ожидается, что Мьянма также присоединится к российской платежной системе. Как только Мьянма присоединится к платежной системе, Россия удвоит финансовое сотрудничество со всеми странами, внесенными в черный список FATF.

"Активизация сотрудничества России с Ираном и Северной Кореей дала последним возможность зайти в мировую финансовую систему, используя "черный ход". Для решения этой проблемы FATF должна внести Россию в "черный список" и предупредить международную финансовую систему о рисках, которые создает Россия. Отсутствие действий приведет к еще большей опасности для мировой экономики и нивелирует достижение FATF и ее членов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, в июне 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отказалась занести Россию в черный список .

Включение в черный список поставит Россию наряду с КНДР, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства-члены FATF, а также банки и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.