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Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета в Казахстане, - Сибига

Украина, Пятница 27 декабря 2024 14:44
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Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета в Казахстане, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета в Казахстане. Это не даст России избежать ответственности за трагедию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море", - заявил он.

Министр не исключает, что скорее всего, это была попытка спрятать концы в воду, уничтожить доказательства своего (РФ, - ред) преступления.

"Чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы", - добавил глава МИД.

Сибига отметил, что Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.

"Мы не должны дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", - констатировал он.

Катастрофа пассажирского самолета в Казахстане

25 декабря недалеко от Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный.

На борту находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек. Позже стало известно, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines могли обстрелять в России. Потом, по данным СМИ, в Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау действительно была ракета РФ.

На данный момент Азербайджан и Казахстан отменили авиарейсы в ряд городов РФ после сбития самолета.

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МИД Украины Российская Федерация Казахстан Азербайджан Андрей Сибига Авиакатастрофа
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