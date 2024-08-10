Российская оперная певица Анна Нетребко, активно поддерживающая диктатора Владимира Путина, планирует выступление в столице Италии. Украина призывает отменить его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Twitter (X).
МИД распространил видео платформы United24, на котором объяснили, почему нужно отменить запланированную программу Нетребко.
В ролике показали, как российская оперная дева поддерживала Путина и кремлевский режим. В частности, она поддержала оккупацию Крыма и в 2014 году передала деньги для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, тогда называвшему себя "спикером парламента Новороссии".
"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями лица, являющегося соучастником преступлений России?", - отметили в МИД.
Russian Anna Netrebko отображает на территорию Романа Opera.
Художественные годы поддержки для Путинского режима не удастся запустить мировые стадии от welcoming her.
Как может вы желаете распоряжения личности-съемки 's crimes?
@United24media #NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 10, 2024
Напомним, Украина ввела санкции против ряда российских артистов, поддерживающих путинский режим. В санкционном списке была и Анна Нетребко.
Также под санкции попали певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певицы Лариса Долина, Лолита Милявская, Анита Цой, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян.
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