RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина призывает отменить выступление путинистки Нетребко в Риме

Фото: Анна Нетребко (instagram.com)
Автор: Наталья Юрченко

Российская оперная певица Анна Нетребко, активно поддерживающая диктатора Владимира Путина, планирует выступление в столице Италии. Украина призывает отменить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Twitter (X).

МИД распространил видео платформы United24, на котором объяснили, почему нужно отменить запланированную программу Нетребко.

В ролике показали, как российская оперная дева поддерживала Путина и кремлевский режим. В частности, она поддержала оккупацию Крыма и в 2014 году передала деньги для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, тогда называвшему себя "спикером парламента Новороссии".

"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями лица, являющегося соучастником преступлений России?", - отметили в МИД.

 

 

 

Напомним, Украина ввела санкции против ряда российских артистов, поддерживающих путинский режим. В санкционном списке была и Анна Нетребко.

Также под санкции попали певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певицы Лариса Долина, Лолита Милявская, Анита Цой, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИталияРимПропагандист