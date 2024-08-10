Украина призывает отменить выступление путинистки Нетребко в Риме

МИД распространил видео платформы United24, на котором объяснили, почему нужно отменить запланированную программу Нетребко.

В ролике показали, как российская оперная дева поддерживала Путина и кремлевский режим. В частности, она поддержала оккупацию Крыма и в 2014 году передала деньги для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, тогда называвшему себя "спикером парламента Новороссии".

"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями лица, являющегося соучастником преступлений России?", - отметили в МИД.