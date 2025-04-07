Украина уже сейчас должна привлекать частный сектор к процессу восстановления, - Янченко

По ее словам, планирование восстановления должно идти параллельно с поиском общего видения, финансовых инструментов и налаживанием кооперации с европейскими странами и учреждениями.

Несмотря на войну, Украина сохраняет инвестиционную привлекательность, и некоторые отрасли даже стали более перспективными, чем в довоенное время, считает депутат. В частности она назвала три ключевых сектора для инвестирования:

Оборонная промышленность. Янченко отметила важность участия международных финансовых учреждений в этой сфере. Европейский инвестиционный банк уже начал работу с производством продукции двойного назначения в пределах ЕС, и Украина ожидает включения в подобные программы.

Производство строительных материалов. Депутат считает, что итальянские компании могут активнее приобщиться к этой отрасли, в том числе и при поддержке правительства Италии и CDP (Cassa Depositi e Prestiti, - ред.).

Энергетика. По ее словам, из-за уничтожения советской инфраструктуры Украина делает ставку на децентрализацию энергосистемы, что требует значительных инвестиций в новые решения, в частности со стороны частного сектора.

"Инвестиции происходят. Внутренний рынок работает. Есть возможности. И мы приглашаем частный сектор строить партнерства и участвовать в процессе восстановления Украины", - подытожила депутат.

По ее мнению, уже сейчас нужно начинать поиск локальных партнеров, налаживать диалог с европейскими и украинскими инвестбанками и определять перспективные направления и локации для инвестирования.

Напомним, в Риме 10 и 11 июля 2025 года состоится Международная конференция по вопросам восстановления Украины. Это - четвертая Международная конференция по вопросам восстановления Украины.

Она продолжит цикл ежегодных мероприятий высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочному восстановлению Украины, которые проводятся с начала полномасштабной агрессии России против Украины.