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Украина уже не имеет возможности искусственно держать низкий тариф на свет, - эксперт

Фото: Украина уже не может искусственно держать низкий тариф на свет (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В результате обстрелов энергосистемы Украина потеряла возможность удерживать искусственно заниженные тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Он рассказал, что в будущем уже больше не будет искусственно заниженных тарифов, потому что в Украине уже нет энергетики, которая могла бы выдерживать нерыночные тарифы.

"У нас больше нет возможности искусственно что-то (тариф на свет – ред.) содержать. У нас больше нет возможности платить нечестную цену, не рыночную цену за те или иные вещи, в том числе за воду. Переводите людей в адресную помощь", - сказал Харченко.

Он объяснил, что по разным расчетам, если перевести людей из низких тарифов на систему адресной помощи, это позволяет странам экономить десятки миллиардов гривен для бюджета.

Также Харченко добавил, что до начала полномасштабного вторжения были расчеты, сколько денег можно было бы сэкономить госбюджету.

"Только рынок электроэнергии мог бы сократить проблемы бюджета на 80 миллиардов гривен только за счет того, чтобы ввести прозрачную тарифную систему, причем абсолютно компенсируя всем нуждающимся в такой компенсации затраты на электричество и коммунальные услуги", - подчеркнул эксперт.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит снизить нагрузку государственного "Энергоатома" и стабилизировать ситуацию на энергорынке.

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Электроэнергия