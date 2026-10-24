Украина ввела санкции против производителей баллистики и поставщиков российского ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против субъектов и лиц, помогающих производить российскую баллистику, а также поставляют ОПК России оборудование и компоненты для дронов, военной авиации, бронетехники и ракетного вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В первый санкционный список вошли 51 физическое и 44 юридических лица, причастных к изготовлению баллистических ракет, которыми Россия атакует критическую и гражданскую инфраструктуру, обстреливает украинские города и общины, убивая людей.
Речь идет о ключевых предприятиях, производящих и поставляющих сырье, оборудование и инструменты для создания дальнобойных средств поражения, таких как "Искандер", "Калибр", Х-101, "Кинжал".
В санкционном пакете, в частности, такие предприятия и их руководители:
Также санкции применены против 32 граждан РФ и 35 российских компаний.
Среди них - предприятия, включенные в цепи производства и поставки высокоточного промышленного оборудования, инструментов и компонентов, а также электроники и сырья для субъектов, обслуживающих российский ВПК.
В частности, это:
Санкции применены и против предприятий российской промышленной группы "РУСАЛ", которые имеют важное значение для страны-агрессорки и вовлечены в изготовление военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, дронов и других военных изделий.
С апреля 2024 года по март 2025-го только "Объединенная компания РУСАЛ Торговый дом" и "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод" импортировали в Россию оксид алюминия почти на 150 миллионов рублей.
Поставки этого сырья были использованы для производства военной авиации, ракетного вооружения, бронетехники и дронов.
Напомним, в августе Украина ввела четыре санкционных пакета против России, направленных сразу на несколько звеньев российской системы, обеспечивающей агрессию против Украины.