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Украина потеряла право на проведение волейбольного Евро-2023: есть положительный нюанс

Фото: Волейбольная сборная Украины на ЧМ-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Европейская конфедерация волейбола окончательно отобрала у Украины право провести чемпионат Европы-2023. Взамен функционеры предоставят украинской сборной место на форуме.

Об этом рассказал президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

В список обнародованных ЕКВ стран-хозяек мужского Евро-2023 не попала Украина. Ранее она должна была принять матчи одной из групп турнира, но их проведение сорвало полномасштабное вторжение РФ.

Лишение статуса хозяина чемпионата Европы не удивило президента ФВУ. По словам Мельника, даже быстрое окончание войны не будет гарантировать своевременную подготовку Украины к турниру. Зато национальная команда сможет сыграть на Евро-2023.

"Мы не участвовали в квалификации, а она уже закончилась. Я не знаю, каким способом это будет, потому что они мне еще раньше намекали на это. Но заверили, чтобы мы не переживали, ведь дадут место в финальной части. Наверное, дадут уайлд-кард", – заявил функционер.

Также президент ФВУ подтвердил предложение стать хозяином чемпионата в 2025 году. Однако Мельник не гарантировал его проведение в Украине. Для организации соревнований требуется не только завершение войны, но и современный зал минимум на 3 тысячи мест.

К слову, волейбольная сборная Украины получила приглашение в квалификационный турнир перед Олимпиадой-2024.

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