Украина потеряла пилота, который бил врага на самых горячих направлениях фронта, - ПС ВСУ

"Сегодня не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот - летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта", - говорится в сообщении.

В ВС добавили, что пилоты тактической авиации работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. В частности, летчики наносят удары в условиях активного противодействия врага. И для того, чтобы качественно выполнить задание, нашим пилотам постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, а также выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий.

Под конец сообщения Воздушные силы ВСУ напомнили, что война продолжается, поэтому призвали украинцев поддерживать войско и уважать тех, "кто отдал самое дорогое за будущее наших детей".

"Наша Свобода и Независимость дается нам дорогой ценой. Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решимости от наших партнеров, для достижения справедливого мира в Украине! Мы обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за бессмысленной захватнической войны России", - резюмировали в ВС.