Украина потеряла одного форварда перед матчем с Грузией, другой – под вопросом

В Батуми, где 16 ноября состоится встреча со сборной Грузии, наставник "сине-желтых" провел пресс-конференцию. В частности, рассказал о состоянии здоровья нападающих.

"Есть много игроков, имеющих микроповреждения. После переездов в "Динамо" и "Шахтера" много уставших футболистов. К сожалению, Владислав Ванат завтра не сможет принять участия во встрече, он еще восстанавливается. Надеемся, он вернется ко второй игре", - сообщил тренер новость о динамовском форварде.

Что касается Артема Довбика, то его участие в игре тоже остается под вопросом. Футболист итальянской "Ромы" прилетел в сборную с микротравмой.

"Артем вчера провел первую тренировку, – рассказал Ребров. – Верим, что сегодня тренировка пройдет нормально и он будет полностью готов. Посмотрим завтра".

Кадровые потери команды Реброва

Сборная Украины в ближайшие дни должна сыграть два заключительных поединка Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Чехии (19 ноября). Команда уже понесла четыре кадровые потери.

Сначала стало известно, что не сможет сыграть вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Его заменили футболистом "Динамо" Виталием Буяльским. Но в последнем туре УПЛ он тоже получил травму. Кроме того, в сборную не смог прибыть вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, удерживаемый в испанской столице семейными обстоятельствами. Очередной потерей стал Ванат.

Если же за бортом команды останется и Довбик, в распоряжении Реброва будет только один нападающий – Роман Яремчук, не имеющий достаточно игровой практики в греческом "Олимпиакосе". В резервном списке значится также Даниил Сикан из "Шахтера", но о его вызове информация не поступала.