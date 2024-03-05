Украина будет терять 1,4 млрд евро, если не начнет переговоры по налогу СВАМ, - эксперт

По его мнению, этого можно избежать, если начать переговоры с европейцами по отсрочке введения этого налога из-за форс-мажорных обстоятельств.

"Кратко напомню, о чем идет речь. СВАМ - Carbon Border Adjustment Mechanism - это экологический налог, который ввел Евросоюз в рамках зеленого перехода. Его суть проста: каждый, кто импортирует в ЕС продукцию, должен заплатить за выбросы CO2, которые были освобождены под время производства этой продукции. Конечно, у Украины нет суперсовременных заводов, ведь у нас нет тех средств, которые ЕС вложил в свое время в модернизацию тяжелой промышленности, поэтому, по предварительным оценкам, введение СВАМ будет стоить нашим производителям около 1,4 млрд евро в год", - пишет эксперт.

Он выразил убеждение: Украина, которая в обозримом будущем планирует стать членом европейской семьи, должна разделять ее ценности и стараться максимально им следовать. Но в условиях войны наши производители физически не потянут новый налог. Поэтому стоит начать переговоры по отсрочке его действия для нашей страны - тем более что у нас есть все основы.

"На днях на Politico вышла статья, в которой нашим властям рекомендовали обратиться к норме о форс-мажоре, прописанной в нормативной базе СВАМ. Она позволяет ЕС делать исключения для стран, "если произошло непредсказуемое, исключительное и непровоцированное событие, которое находится вне контроля одной или нескольких третьих стран". Нашим властям достаточно просто обратиться к нормам ЕС и получить отсрочку, которая позволит нам не тратить ежегодно десятки миллиардов. Однако начинать эту работу нужно немедленно, потому что мы нуждаемся не только в отсрочке введения СВАМ, но и всесторонней поддержки в нашем. зеленом переходе", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в Европейской бизнес ассоциации призвали Украину не спешить с внедрением системы торговли выбросами (СТВ) парниковых газов, ведь мы не можем просто скопировать европейское законодательство.