Импорт турецких труб вырос почти в четыре раза

Как говорится в материале, за 2022-2025 годы импорт турецких сварных труб в Украину вырос в 3,8 раза. Доля Турции в общем импорте этой продукции увеличилась с 43,1% до 60,6%, а в 2024 году достигала почти 69%.

"Ситуацию усложняет значительный запас свободных мощностей в Турции. В 2025 году страна произвела 4,7 млн тонн сварных труб, из которых 2,1 млн тонн экспортировала", - пишет GMK Center.

При загрузке мощностей лишь на 62% турецкие производители могут дополнительно выпускать около 2,8 млн тонн продукции в год - это почти в пять раз больше объема потребления в Украине. При этом США, ЕС и Великобритания уже используют против турецких труб антидемпинговые и другие защитные меры, указывают в Центре.

Риск потери производства и российское сырье

Для украинских предприятий последствия уже ощутимы. На "ДМЗ Коминмет" производство сократилось как минимум на 20%, рентабельность внутренних продаж в 2025 году упала до минус 24%, а численность работников, непосредственно задействованных в производстве труб, в 2023-2024 годах уменьшилась на 45%.

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В целом украинская отрасль электросварных труб обеспечивает около 5 тыс. прямых рабочих мест и около 25 тыс. - вместе со смежными отраслями. Предприятия генерируют более 350 млн долларов выручки и около 3,5 млрд грн налогов ежегодно.

"Отдельный риск - использование российского сырья. Часть турецких производителей закупает российский горячекатаный рулон и слябы. В 2025 году импорт российского горячекатаного рулона в Турцию составил около 0,9 млн тонн", - подчеркивают в GMK Center.

Минэкономики рекомендовало пошлину 38,3%, но решения нет

Украинские производители подали жалобу еще 15 октября 2025 года, однако антидемпинговое расследование было начато только 29 января 2026 года. Прошлые меры, которые закон разрешает применять уже через 60 дней после начала расследования, так и не были введены.

Минэкономики завершило процедуры и рекомендовало применить антидемпинговую пошлину 38,3%, однако Межведомственная комиссия по международной торговле на заседании 3 ноября решение не приняла - несмотря на то, что каждый месяц задержки означает новые убытки, потерю доли рынка, рабочих мест и налоговых поступлений.

Кроме завершения расследования, эксперты предлагают ввести в Украине механизм контроля происхождения стали по принципу европейского "melted and poured", чтобы таможня могла определять, из какого сырья изготовлена ​​импортная продукция.

Без оперативной торговой защиты Украина рискует потерять собственное производство труб и попасть в зависимость от импорта продукции, необходимой для восстановления инфраструктуры, энергетики и оборонных объектов, резюмируется в материале GMK Center.