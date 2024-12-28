Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию

Что известно о поставках газа Украине из США через Грецию

27 декабря ДТЭК принял первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции.

Партия примерно 100 млн кубометров газа или 1 ТВт-ч энергии на борту "Gaslog Savannah" прибыла в СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром. D.TRADING, европейская торговая дочерняя компания ДТЭК, выкупила весь груз.

Работая вместе с греческими и другими партнерами, СПГ будет регазифицирован и будет передаваться через газовые сети Европейского Союза и Украины.

Как отмечают в ДТЭК, эта поставка является частью более глобальных мер, направленных на усиление энергетической безопасности Украины и Европы путем уменьшения зависимости от российского газа.

D.TRADING ожидает, что пятничный груз будет первым из ряда таких поставок из США, и стремится расширить свою деятельность в сфере СПГ на северную часть Европы и Балтию.

Груз направляется через Грецию из-за связанных с войной ограничений на транзит СПГ по Черному морю и непосредственно в Украину. Вместо этого компания будет использовать регазификационные терминалы, такие как Ревитуса, вместе с трансграничными трубопроводами, такими как инициатива "Вертикальный коридор", с помощью которого происходит транспортировка газа между Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Словакией, Молдовой и Украиной.

Как сообщалось ранее, Катар пригрозил Европе прекращением поставок сжиженного газа (СПГ). Это произойдет, если компании QatarEnergy грозит штраф из-за директивы ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости.

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