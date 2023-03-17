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Украина внесла французскую косметическую компанию в список спонсоров войны

Фото: НАПК внесло компанию Yves Rocher в список спонсоров войны в Украине (flickr.com/industriall_gu)
Автор: РБК-Украина

Национальное агентство по вопросу предотвращения коррупции внесло французскую компанию Yves Rocher в список спонсоров войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК .

Все потому, что она не вышла с рынка России с начала полномасштабного вторжения и за прошлый год заплатила налогов в казну государства-агрессора на 6 млн долларов.

Кроме того, в базе данных World-Check, куда вносятся спонсоры войны, уже есть около 20 компаний, большинство из которых принадлежат Греции и Франции. Среди них известны в Украине "Бондюэль", "Ашан" и "Метро".

РБК-Украина уже писала о брендах , продолжающих работу в России.

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