Украина внесла французскую косметическую компанию в список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросу предотвращения коррупции внесло французскую компанию Yves Rocher в список спонсоров войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК .
Все потому, что она не вышла с рынка России с начала полномасштабного вторжения и за прошлый год заплатила налогов в казну государства-агрессора на 6 млн долларов.
Кроме того, в базе данных World-Check, куда вносятся спонсоры войны, уже есть около 20 компаний, большинство из которых принадлежат Греции и Франции. Среди них известны в Украине "Бондюэль", "Ашан" и "Метро".
РБК-Украина уже писала о брендах , продолжающих работу в России.
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