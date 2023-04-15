RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина оказалась неготова к началу экспорта электроэнергии, - эксперт

Фото: Украина оказалась неготова к началу экспорта электроэнергии (Виталий носач, РБК-Украина)Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на
Автор: Сергей Новиков

В первые дни после начала экспорта электроэнергии Украина не смогла показать желаемые результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Несмотря на то, что о необходимости возобновить экспорт говорили полтора месяца, первые дни экспорта не продемонстрировали желаемых рекордов. По факту, получилось, что экспорт первого дня в Молдову оказался существенно ниже, чем мог", - написал он.

Прокоп отметил, что полноценный экспорт в Польшу задерживается из-за многодневного ремонта сетей в стране, о чем польский системный оператор сообщал раньше времени.

В то время как системный оператор Словакии не успел провести аукцион на доступ пересечения, поскольку не знал о намерениях Минэнерго возобновить экспорт, а затем тоже планирует несколькодневный ремонт.

Кроме этого, страны ЕС требуют проведения совместных аукционов, а украинский регулятор лишь недавно принял соответствующую нормативную базу. Однако, по словам аналитика, пока неясно, когда совместные аукционы заработают.

"Восстановление экспорта электроэнергии имеет большое значение для энергетических компаний и экономики в целом. А учитывая, что продолжительность этого экспорта неопределенная, терять время нельзя. Государство должно принять скорейшее решение для наращивания объемов экспорта и поступления средств от него", - подытожил Прокоп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия