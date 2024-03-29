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Украина не выдержит конкурентную борьбу, если будет платить экологический налог ЕС, - эксперт

Фото: Украина не выдержит конкурентную борьбу, если будет платить экологический налог ЕС (pixabay.com)
Автор: Сергей Новиков

Если действие экологического налога СВАМ будет распространяться на Украину, то наша продукция окончательно потеряет конкурентоспособность на европейском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергея Беленького.

"Если мы сейчас возьмем в полном объеме на себя все обязательства, предусматриваемые СВАМ, то наша продукция станет неконкурентоспособной, и мы не сможем эффективно экспортировать свою продукцию. А учитывая, что у нас значительная доля экспорта, мы просто будем страдать", – подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что все страны, поддерживающие сейчас введение нового экологического налога, получали значительные дотации от своих правительств и ЕС для модернизации своего производства. В то же время украинские предприятия никаких дотаций не получали.

"Все страны, которые подписываются под этими жесткими требованиями, получали определенные дотации от своих правительств. У нас сейчас, с учетом войны и вообще сложной экономической ситуации, такой возможности нет. Поэтому я считаю, что сейчас вопрос должен быть очень серьезно рассмотрен, обоснован, и только после этого приниматься какие-либо решения по его внедрению", - резюмировал глава ФМУ.

Напомним, ранее Politico написало, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит налог на выбросы углерода СВАМ, из-за которого Украина будет ежегодно терять более 1,4 млрд евро.

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