Украина не выдержит конкурентную борьбу, если будет платить экологический налог ЕС, - эксперт

"Если мы сейчас возьмем в полном объеме на себя все обязательства, предусматриваемые СВАМ, то наша продукция станет неконкурентоспособной, и мы не сможем эффективно экспортировать свою продукцию. А учитывая, что у нас значительная доля экспорта, мы просто будем страдать", – подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что все страны, поддерживающие сейчас введение нового экологического налога, получали значительные дотации от своих правительств и ЕС для модернизации своего производства. В то же время украинские предприятия никаких дотаций не получали.

"Все страны, которые подписываются под этими жесткими требованиями, получали определенные дотации от своих правительств. У нас сейчас, с учетом войны и вообще сложной экономической ситуации, такой возможности нет. Поэтому я считаю, что сейчас вопрос должен быть очень серьезно рассмотрен, обоснован, и только после этого приниматься какие-либо решения по его внедрению", - резюмировал глава ФМУ.

Напомним, ранее Politico написало, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит налог на выбросы углерода СВАМ, из-за которого Украина будет ежегодно терять более 1,4 млрд евро.