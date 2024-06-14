Украина выдвинула условия G7 перед выделением 50 млрд долларов, - Минфин

Украина имела собственные ключевые условия по выделению 50 млрд долларов. Средства откроют для страны 2025 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства финансов Украины Сергея Марченко в эфире телемарафона.
В первую очередь, Марченко предложил дождаться коммюнике по результатам саммита лидеров "Большой семерки" (G7). После этого начнется техническая работа, которая поможет структурировать решение о выделении средств правильно. Киев, в свою очередь, также был привлечен к решению этого вопроса и имел свои ключевые условия:
"К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек - конфискация активов, на которой мы также настаивали", - добавил министр.
По словам Марченко, без решения о выделении 50 млрд долларов, 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.
"У нас не было тех заверений, которые были нужны. Сейчас, мы эти заверения, надеюсь, получили и технические команды наработают эти решения и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы", - рассказал Марченко.
После начала полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации на территорию Украины, Запад заблокировал активы страны террориста. Размер активов составляет около 300 млрд долларов, впрочем, точной цифры нет. В конце концов вопрос передачи средств "застрял" из-за страха отдельных союзников относительно рисков.
Вчера, 13 июня, лидеры стран G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов, для которых будут использованы проценты от замороженных активов Российской Федерации.
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