Украина выступила в суде ООН на слушаниях по делу геноцида

Сегодня, 27 сентября, в Международном суде ООН, проходящем в Гааге, последний день слушаний предварительных возражений, выдвинутых Россией по делу об обвинениях в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Сегодня Украина имела слово во время слушаний в Международном суде ООН. Первым выступил представитель Украины в Международном суде ООН Гарольд Хонджу Кох.

"Украина и 32 государства, которые присоединились к делу, заявили, что этот спор поднимает вопрос применения Конвенции. Злоупотребляя текстом и целью договора, делая ложные заявления, проводя фиктивные признания и начиная незаконные военные вторжения, Россия неправомерно применила Конвенцию",- сказал представитель.

Слушания в Гааге

По данным издания, слушания в Международном суде ООН в Гааге проходят в два раунда: у России было слово 18 и 25 сентября, Украина - 19 и 27 сентября.

Кроме них, слово имело 32 государства, которые присоединились к этому делу со своими интервенциями.

Иск Украины к РФ

Украина пытается доказать, что страна-агрессор нарушила Конвенцию 1948 года, ведь Россия оправдывает свое полномасштабное вторжение тем, что якобы предотвращает "геноцид" россиян со стороны Киева.

Отметим, что Конвенция определяет геноцид как преступления, совершенные "намеренно уничтожить полностью или частично любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

Недавно Международный суд ООН возобновил слушания по иску Украины против РФ по этому делу.

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