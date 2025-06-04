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Украина выступает за продление временной защиты для беженцев в ЕС: что известно

Среда 04 июня 2025 15:39
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Украина выступает за продление временной защиты для беженцев в ЕС: что известно Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина выступает за продление временной защиты для своих граждан на территории Европейского Союза, пока продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление на вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышева, которого цитирует "Радио Свобода".

По его словам, Украина настаивает на сохранении действующего статуса защиты и в то же время готова участвовать в обсуждении условий его прекращения в будущем - только после достижения стабильного мира.

"Прекращение временной защиты также должно наступить с соответствующей логикой, с соответствующей эволюцией, чтобы люди могли подготовиться к этому периоду. То есть должен быть определенный переходный период. И продолжительность этого переходного периода мы должны обсудить. Должны договориться об этом", - подчеркнул Чернышов.

Чиновник подтвердил, что временная защита для украинцев будет продлена, однако не уточнил, на какой именно срок.

Украина одновременно поощряет своих граждан интегрироваться, но готовится также к будущему возвращению беженцев домой - когда позволят условия безопасности.

Также вице-премьер добавил, что будущее прекращение этого статуса должно происходить поэтапно с четкой логикой и переходным периодом, чтобы украинцы имели время на адаптацию.

В рамках визита в Брюссель 4 июня Чернышов встречается с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером.

План возвращения ЕС

Напомним, что сегодня в Европейском Союзе начали разработку плана возвращения украинцев домой после завершения войны. Сейчас в странах блока проживает около 4,3 млн граждан Украины, большинство из которых нашли приют в Польше, Германии и Чехии.

Как стало известно из источников издания в Брюсселе, Еврокомиссия сегодня представит новую инициативу по "осторожному и контролируемому" возвращению.

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