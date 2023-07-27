ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина решила отозвать дипломата, избившего полицейского в баре Сеула

Новина українською →
Украина, Четверг 27 июля 2023 14:23
Украина решила отозвать дипломата, избившего полицейского в баре Сеула Фото: Украина отзывает дипломата, избившего полицейского в баре Сеула (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

МИД Украины отреагировало на скандал с участием своего дипломата, избившего полицейского в баре в Сеуле (Южная Корея). Его решили отозвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"МИД Украины оперативно проанализировало все детали инцидента, который имел место в Сеуле при участии сотрудника украинского посольства", - отметил он.

По словам Николенко, по итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата по долгосрочной командировке и его возвращении в Украину.

"Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Сеуле (Южная Корея) задержан сотрудник украинского посольства, который выпил и избил сотрудника бара. Им также был избит и полицейский, который приехал на вызов, чтобы утихомирить дебошира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея
NEWS
Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов