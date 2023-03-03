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Украина использует мобильные ДНК-комплексы для идентификации погибших, - The Independent

Фото: Украина использует мобильные ДНК-комплексы для идентификации погибших (mvs.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украина впервые стала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших, которые способны обрабатывать образцы ДНК за полтора часа. Ранее на подобные анализы могли уйти годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Мобильные ДНК-лаборатории, предоставленные Западом, передвигаются по стране в полицейских фургонах.

Власти говорят, что они помогают значительно ускорить идентификацию тысяч погибших и сбор доказательств военных преступлений российских военных для десятков тысяч дел, которые ведутся с начала российского вторжения.

"Раньше из-за большого числа погибших была огромная очередь на анализ ДНК в лабораториях в Западной Украине", - говорит руководитель Главного следственного управления Харьковской областной полиции Сергей Болвинов.

В прошлом году украинские власти обнаружили более 400 тел в братской могиле в Изюме, который был оккупирован в течение пяти месяцев российскими войсками.

"По моим оценкам, на извлечение и анализ ДНК этих тел с использованием существующей системы ушло бы до пяти лет. Теперь все изменилось", - сказал Болвинов.

По его словам, мобильные комплексы, которые ездят по стране, могут обрабатывать образцы ДНК всего за 100 минут.

"Раньше очередь на получение образцов могла длиться годами, родственникам, ищущим своих пропавших близких, приходилось далеко ездить в лаборатории, а теперь мы можем установить соответствие за несколько часов", - говорит Болвинов.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека". Документ важен для правоохранительной системы и сферы экспертно-криминалистической деятельности.

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