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Украина выполняет условия безвиза, но нужно решить несколько вопросов, - отчет ЕС

Фото: ЕС в отчете по безвизу советует Киеву усилить борьбу с коррупцией и противодействие контрабанде оружия (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, но нужны дальнейшие усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шестой отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановки безвизовых режимов.

"В целом Украина продолжает выполнять критерии визовой либерализации и приняла меры по выполнению некоторых предварительных рекомендаций Еврокомиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия, где это возможно в нынешних условиях", - говорится в отчете.

В частности, по мнению Еврокомиссии, в дальнейшем решении нуждаются следующие вопросы:

  • Согласование визовой политики Украины со списком третьих стран, с которыми в ЕС действует визовый режим, в том числе в отношении стран, представляющих угрозу Евросоюзу из-за нелегальной миграции или безопасности;

  • Продолжение усилий по борьбе с организованной преступностью, уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, связанные с войной.

  • Продолжение усилий по борьбе с коррупцией, в частности, путем принятия плана действий по имплементации Стратегии розыска и возвращения активов на период с 2020 по 2025 год и внесения поправок в закон об АРМА, регулирующий порядок распоряжения арестованными активами.

В отчете также отмечается, что Украина соблюдает международные документы и стандарты в области прав человека, даже несмотря на то, что украинские граждане серьезно пострадали от широкомасштабных нарушений основополагающих прав со стороны России.

"Военное положение было введено в начале полномасштабного российского вторжения, ограничивая права и свободы, хотя оно оставалось в значительной степени пропорциональным реальным потребностям и применялось с осторожностью, поддерживая хороший уровень свободы выражения мнений, несмотря на ограничение медиа-среды", - говорится в отчете.

Вместе с тем в Еврокомиссии отметили значительное уменьшение случаев дискриминации меньшинств, в том числе лиц, принадлежащих к ЛГБТИК+ сообщества, антисемитских актов и национальных меньшинств.

Отметим, что в настоящее время ЕС имеет действующий режим безвизовых путешествий с 61 страной мира. Из них 25 стран имеют соглашения с ЕС по отмене визового режима, еще 8 стран получили отмену виз в результате успешной имплементации диалога по визовой либерализации с ЕС.

Это касается таких стран, как Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия, Молдова и Украина. В апреле 2023 года ЕС принял такие же правила для граждан Косово, они вступят в силу с 1 января 2024 года.

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