Украина выиграла медаль на биатлонном Кубке мира: впервые за три сезона

В состав нашей сборной на эстафету вошли: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко и Антон Дудченко.

Первым на трассу вышел Артем Тищенко, который допустил три промаха и передал эстафету на девятой позиции. Виталий Мандзин не смог улучшить ситуацию, однако Антон Дудченко благодаря безупречной стрельбе поднял сборную Украины на пятое место.

Заключительный этап за нашу команду бежал Дмитрий Пидручный. Он навязал борьбу соперникам и после второй стрельбы вырвался на третью позицию. Капитан сборной сумел удержать преимущество, принеся Украине бронзовую медаль.

Это первая награда для Украины за три года - 8 января 2022 года Тищенко и Дарья Блашко добыли "бронзу" в одиночной смешанной эстафете. А в мужской эстафете это первая награда за последние пять лет. В прошлый раз украинцы были на пьедестале в этой дисциплине также на этапе в Нове Место. В марте 2020 года вместе с Пидручным серебряными призерами стали Артем Прима, Сергей Семенов и Руслан Ткаленко

Победителем эстафеты стала команда Франции, а "серебро" завоевала сборная Норвегии.

Кубок мира по биатлону-2024/25. Нове Место (Чехия). Эстафета, мужчины