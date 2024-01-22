Украина отмечает День Соборности. Почему праздник стал символом единения и сплоченности нации

22 января – День Соборности и годовщина "первой" независимости

Сегодня в Украине вспоминают важное событие в истории государства. Именно 22 января 1919 на Софиевской площади состоялось торжественное собрание, во время которого объединились УНР (Украинская Народная Республика) и ЗУНР (Западноукраинская Народная Республика).

Это было засвидетельствовано Универсалом УНР о Злуке (объединении). В документе провозглашалось:

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика".

Примечательно, что дата провозглашения Акта Злуки была неслучайной. Годом ранее, 22 января 1918, Центральная Рада провозгласила независимость УНР. В тот день был издан IV Универсал, содержащий следующие положения:

провозглашение самостоятельности Украинской Народной Республики;

поручение Совету Народных Министров заключить мир с Центральными государствами;

объявление оборонительной войны с большевистской Россией;

декларирование основ внутреннего социально-экономического строительства и определение мер по прекращению войны с Центральными государствами.

Фото: вече на Софийской площади 22 января 1919 (vue.gov.ua)

На фоне падения Российской и Австро-Венгерской империй украинским землям, входившим в их состав, удалось воссоединиться в 1919 году. Хотя фактическое объединение тогда не было доведено до конца. Продолжалась борьба с "белыми" и "красными" русскими, правительства и армии УНР и ЗУНР действовали раздельно, их геополитические интересы и цели отличались.

В феврале 1919 правительственные учреждения УНР вынуждены были выйти из Киева под натиском армии большевиков. Впоследствии большую часть Западной области УНР оккупировали польские войска, Северную Буковину – румынские, Закарпатье перешло под власть Чехословакии.

Однако события 22 января 1919 стали знаковыми в истории Украины и в течение многих лет вдохновляли следующие поколения бороться за свободу и независимость. После провозглашения Акта Злуки уже не могло быть сомнений в целостности украинской нации.

Соборность Украины. Что это значит

Праздник чествует Соборность, к которой наша страна стремилась более 100 лет назад и борется за нее сейчас. Соборность неотделима от государственности, суверенитета и независимости.

Сам термин имеет несколько значений. Это объединение в одно государственное целое всех земель, заселенных определенной нацией. Также это духовная консолидация всех граждан государства, их сплоченность независимо от национальности. Кроме того, Соборность означает территориальную целостность страны.

Пропаганда врага на протяжении многих лет делила людей на "западенцев" и "восточников", навязывала убеждение, что "Украину придумали большевики".

События 1919 опровергают все эти мифы, однако украинцы вновь вынуждены отстаивать Соборность в борьбе с российским агрессором. Сегодня Соборность означает деоккупацию всех захваченных РФ территорий, а также воссоединение с Донецком, Луганском и Крымом.

В Украинском институте национальной памяти (УИНП) отмечают, что лозунг Дня Соборности 2024: "Наше единство – наше оружие".

Соборность предполагает не только память об общем прошлом, но также требует сплоченного сотрудничества ради будущего, как на поле боя, так и в тылу, говорится в публикации УИНП.

Фото: Соборность является символом единства и сплоченности нации (Виталий Носач, РБК-Украина)

Живая цепь как символ единства

Главной традицией праздника в начале 90-х стала "живая цепь". Накануне Дня Соборности, 21 января 1990, украинцы провели первую и самую масштабную антисоветскую акцию тех времен под названием "Украинская волна".

Организация мероприятия продолжалась более полугода. Представители украинских патриотических сил вдохновлялись "Балтийским путём". Это акция, которую осущеатвили жители Литвы, Латвии и Эстонии 23 августа 1989 в годовщину оккупации и раздела Европы после подписания пакта Молотова-Риббентропа. Тогда люди держась за руки, соединили Вильнюс, Ригу и Таллинн "живой цепью", почтив минутой молчания память жертв советских репрессий.

Украинская "живая цепь" оказалась значительно большей. Ивано-Франковск был стартовой точкой, ведь именно в этом городе в 1919 году была столица ЗУНР.

По разным оценкам, от 500 тыс. до 5 млн граждан выстроились в цепь протяженностью 700 км от Франковска, через Львов, Ровно, Житомир до Киева.

Также акция проходила в Харькове, хотя преимущественно люди из разных областей съезжались именно в столицу. К цепи в Киеве присоединились делегации из Донецка, Харьковщины, Черкасс и других регионов.

Фото: участники "живой цепи" 1990 года с плакатом "Харків й Донецьк споконвіку українські" (wikimedia.org)

"Украинская волна" продемонстрировала стремление нации к независимости и стала символом единства людей из восточных и западных регионов страны, хотя уже тогда советской пропагандой активно раскручивалась тема якобы разногласий между жителями этих частей Украины.

Традицию "живых цепей" начали возрождать в 2000-х. Многочисленная акция прошла на День Соборности в Киеве в 2011 году – на мосту Патона собралось более 1 тыс. участников, подобные мероприятия охватили около 20 городов.

В 2014 году во время Революции Достоинства акция состоялась на мосту Патона, несмотря на угрозу разгона спецназовцами МВД. В тот же день стало известно о первых погибших среди протестующих Майдана – 22 января снайперы расстреляли Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.

"Живые цепи" на мосту Патона в День Соборности проходили ежегодно до пандемии коронавируса. На данный момент масштабные торжества запрещены из-за вторжения РФ.