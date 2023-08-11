Украина отправила спасателей в Словению. Кабмин издал распоряжение

"Украинские спасатели отправились на помощь коллегам из Словении. Страна страдает наводнением и нуждается в поддержке", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Фото: украинские спасатели отправились в Словению (t.me/Klymenko_MVS)

По данным министра, в составе группы более полусотни специалистов ГСЧС и около 20 единиц специализированной техники.

Он подчеркнул, что украинские спасатели имеют необходимый, а иногда даже беспрецедентный опыт, который поможет быстрее стабилизировать ситуацию.

"Друзья Украины всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Мы никогда не оставим в беде нуждающихся в помощи. Даже если и нам самим нелегко", - подчеркнул Клименко.

Масштабное наводнение в Словении

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина готова предоставить Словении вертолет для проведения спасательных операций из-за масштабного наводнения в стране.

Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.

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