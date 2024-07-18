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Украина отправила первую партию продовольственной помощи в Палестину

Четверг 18 июля 2024 11:19
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Украина отправила первую партию продовольственной помощи в Палестину Фото: Украина отправила первую партию продовольственной помощи в Палестину (t.me/ermaka2022)
Автор: Александр Мороз

Украина в сотрудничестве с WFP отправила первую из трех партий в Палестину, которая обеспечит продовольственную помощь более 100 тысячам семей, оказавшимся в эпицентре конфликта между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Мы оказываем жизненно необходимую помощь невинным мирным жителям, страдающим недостатком продовольствия и находящимся под угрозой голода. Из-за российского вторжения 70 миллионов человек во всем мире оказались в продовольственном кризисе", - отметил Ермак.

По его словам, "Продовольственная безопасность" – важный пункт Формулы мира Владимира Зеленского. И Украина совместно с партнерами продолжаем работать над конкретными шагами по преодолению продовольственного кризиса. Инициатива Президента GrainFromUA должна и дальше успешно, непрерывно и безопасно реализовываться.

Судно с 1 тысячей тонн пшеничной муки для Палестины прибыло из Турции в Иорданию в пределах Grain from Ukraine и уже доставлено в Сектор Газа.

Эта партия стала первой поставкой в Палестину в рамках этой инициативы. В ближайшие месяцы запланирована отправка других судов. В рамках инициативы Украина планирует доставить более 7 тысяч тонн пшеничной муки в Газу при поддержке доноров, в частности Норвегии, Австрии, Эстонии, Франции и Исландии.

"Украина всегда была и дальше оставаться донором продовольственной безопасности для всего мира. За время существования программы Украина поставляла продукты питания первой необходимости для многих стран, в частности для Судана, Эфиопии, Кении и Йемена. Продовольственная безопасность является одним из важных пунктов Формулы мира, и я призываю все страны присоединиться к нашим коллективным усилиям для его достижения", - подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что Украина продолжает придерживаться своих обязательств по поддержке нуждающихся стран и демонстрирует свою солидарность и ответственность за глобальную продовольственную безопасность.

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