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Пункт пропуска на границе с Венгрией приостановил работу: что произошло

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Звоночная, Вторник 01 ноября 2022 10:28
Пункт пропуска на границе с Венгрией приостановил работу: что произошло Фото: пункт пропуска "Звонковое" на границе с Венгрией приостановил работу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

На границе с Венгрией временно не работает пункт пропуска "Звонковое". Причиной тому называют сбой в программном обеспечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"В связи с выходом из строя программного обеспечения приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Звонковое", - говорится в сообщении.

Пограничники в свою очередь призвали граждан учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Венгрией.

Напомним, недавно стало известно, что в работе пунктов пропуска на границе Украины со странами ЕС и Молдовой возможны перебои из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Ранее стало известно, что на границе Украины и Польши откроют новый пункт пропуска.

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