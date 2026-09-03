Украина открыла свободную торговлю с Турцией, чего ждать бизнесу, - посол

Вместе с новыми возможностями, зона свободной торговли с Турцией принесет украинским компаниям и новые вызовы - особенно легкой промышленности.

По словам Джеляла, эта отрасль в Турции очень развита и не страдает от войны, как украинская, поэтому государство должно подумать, как поддержать и защитить отечественные компании, которые могут оказаться в более сложном положении.

Посол отметил, что посольство уже получает запросы от украинских компаний, желающих работать на турецком рынке и стремящихся понять, что конкретно даст им соглашение. Поэтому вместе с министерствами и бизнес-ассоциациями планируется информационные и образовательные мероприятия для украинского и турецкого бизнеса.

Политическое измерение

Ратификация соглашения, по словам Джеляла, – это демонстрация нового уровня доверия и взаимодействия между странами. Турецкая сторона постоянно отмечала ее необходимость. После ратификации Верховной Радой и подписания президентом сформировался позитивный фон для двусторонних отношений.

В то же время, посол подчеркнул, что не все зависит от самого соглашения - странам нужно стать более открытыми друг к другу, способствовать инвесторам и открывать совместные производства. Он признал, что на практике и украинский бизнес в Турции, и турецкий в Украине сталкиваются с вызовами из-за экономической ситуации, условий ведения бизнеса и бюрократии.

Объем торговли

Несмотря на войну, двусторонняя торговля продолжает расти. По словам Джеляла, в настоящее время ее объем составляет около 8,8 миллиарда долларов. Есть определенный дисбаланс в пользу Турции – Украина больше импортирует, чем экспортирует, – однако общий показатель растет.