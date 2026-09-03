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Украина открыла свободную торговлю с Турцией, чего ждать бизнесу, - посол

08:42 03.09.2026 Чт
2 мин
Даже несмотря на войну, торговля между странами растет, но с дисбалансом
aimg Валерия Абабина aimg Роман Кот
Фото: Посол Украины в Турции Нариман Джелял (РБК-Украина)

Свободная торговля с Турцией открывает украинскому бизнесу новые рынки, но создает риски. Наиболее уязвимой может стать легкая промышленность, которой государство должно помочь выдержать конкуренцию.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.

Вместе с новыми возможностями, зона свободной торговли с Турцией принесет украинским компаниям и новые вызовы - особенно легкой промышленности.

По словам Джеляла, эта отрасль в Турции очень развита и не страдает от войны, как украинская, поэтому государство должно подумать, как поддержать и защитить отечественные компании, которые могут оказаться в более сложном положении.

Посол отметил, что посольство уже получает запросы от украинских компаний, желающих работать на турецком рынке и стремящихся понять, что конкретно даст им соглашение. Поэтому вместе с министерствами и бизнес-ассоциациями планируется информационные и образовательные мероприятия для украинского и турецкого бизнеса.

Политическое измерение

Ратификация соглашения, по словам Джеляла, – это демонстрация нового уровня доверия и взаимодействия между странами. Турецкая сторона постоянно отмечала ее необходимость. После ратификации Верховной Радой и подписания президентом сформировался позитивный фон для двусторонних отношений.

В то же время, посол подчеркнул, что не все зависит от самого соглашения - странам нужно стать более открытыми друг к другу, способствовать инвесторам и открывать совместные производства. Он признал, что на практике и украинский бизнес в Турции, и турецкий в Украине сталкиваются с вызовами из-за экономической ситуации, условий ведения бизнеса и бюрократии.

Объем торговли

Несмотря на войну, двусторонняя торговля продолжает расти. По словам Джеляла, в настоящее время ее объем составляет около 8,8 миллиарда долларов. Есть определенный дисбаланс в пользу Турции – Украина больше импортирует, чем экспортирует, – однако общий показатель растет.

Напомним, соглашение о свободной торговле Украина и Турция подписали еще в 2022 году , а недавно его ратифицировала Верховная Рада и подписал президент. Посол Нариман Джелял в интервью РБК-Украинаоценил, что сделка даст украинскому бизнесу и какие вызовы создаст.

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