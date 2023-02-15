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Украина ведет переговоры об увеличении импорта электричества из ЕС, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина ведет переговоры по увеличению возможностей импорта электроэнергии из Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Сегодня, 15 февраля, Шмыгаль встретился со шведским премьер-министром Улафом Кристерссоном. В ходе встречи они обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Швецией.

По его словам, во время встречи они также рассмотрели вопрос всестороннего усиления устойчивости Украины, охватывающий, в частности, восстановление энергетической инфраструктуры.

"Ведем переговоры об увеличении возможностей импорта электроэнергии из ЕС", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в Украину может вернуться дефицит электроэнергии.

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ШвецияДенис Шмыгаль