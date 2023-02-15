Украина ведет переговоры об увеличении импорта электричества из ЕС, - Шмыгаль

Украина ведет переговоры по увеличению возможностей импорта электроэнергии из Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Сегодня, 15 февраля, Шмыгаль встретился со шведским премьер-министром Улафом Кристерссоном. В ходе встречи они обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Швецией.
По его словам, во время встречи они также рассмотрели вопрос всестороннего усиления устойчивости Украины, охватывающий, в частности, восстановление энергетической инфраструктуры.
"Ведем переговоры об увеличении возможностей импорта электроэнергии из ЕС", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в Украину может вернуться дефицит электроэнергии.
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