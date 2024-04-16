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Украина обсуждает с Испанией гарантии безопасности, у договора будет ряд особенностей, - ОП

Вторник 16 апреля 2024 22:42
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Украина обсуждает с Испанией гарантии безопасности, у договора будет ряд особенностей, - ОП Фото: заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Украина провела раунд переговоров с Испанией по соглашению о безопасности во исполнение декларации G7. Соглашение с Испанией будет иметь ряд особенностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Раунд переговоров провел замруководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Рад отметить, что соглашение с Испанией будет иметь ряд особенностей по сравнению с другими подобными соглашениями, в частности в связи с тесными отношениями Испании со странами Средиземноморья, Латинской Америки и Африки", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Также делегации согласовали график переговоров с целью заключения соглашения.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в прошлом году на Вильнюсском саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины.

Безопасные соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. В настоящее время идет работа над новыми соглашениями с другими странами.

Добавим, Украина договорилась начать переговоры по гарантиям безопасности с Португалией.

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