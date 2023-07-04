ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина благодарна США за постоянную поддержку в борьбе против России, - Кличко

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 15:03
Украина благодарна США за постоянную поддержку в борьбе против России, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина благодарна США за постоянную поддержку в борьбе против российского агрессора и в реализации реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко ко Дню независимости США.

"С Днем Независимости, Соединенные Штаты Америки! Спасибо за партнерство и неизменную поддержку демократических стремлений Украины. За помощь в реализации реформ. И отдельно - за большую помощь в борьбе Украины с российским агрессором. Это, без преувеличения, - битва цивилизации, демократии против зла тоталитаризма", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что в этом сражении демократический мир должен победить вместе с Украиной, других вариантов нет.

Ранее Виталий Кличко заявил, что Россия так и не осознала, насколько свободолюбивы украинцы и как они готовы сражаться за свою свободу и свои права.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Виталий Кличко
NEWS
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины