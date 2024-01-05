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Украина вошла в зиму без резервов мощности из-за поврежденных атак энергообъектов, - эксперт

Пятница 05 января 2024 16:34
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Украина вошла в зиму без резервов мощности из-за поврежденных атак энергообъектов, - эксперт Фото: Украина вошла в зиму без резервов мощности из-за поврежденных атак энергообъектов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за поврежденных и разрушенных атак (прошлого отопительного сезона) энергетических объектов Украина вошла в зиму без резервов мощности, поэтому в периоды похолоданий энергосистема будет испытывать их дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, многие объекты генерации были повреждены и разрушены во время боевых действий. Кроме этого, объекты генерации на 10 ГВт мощности находятся в зоне оккупации. Это Углегорская ТЭС, Запорожская АЭС, Луганская ТЭС, а также множество ветровых и солнечных электростанций.

Эксперт отмечает, что энергетики не смогли восстановить поврежденные мощности в полной мере. На некоторых электростанциях были повреждены машзалы и блоки генерации, поэтому полное восстановление таких электростанций было невозможно.

"У нас есть дефицит мощностей. Поэтому когда будут очень низкие температуры, менее 7-8 градусов мороза в среднем по Украине, которые будут продолжаться в течение нескольких дней, то в пиковые часы у нас могут быть дефицит мощности от 2 до 3 ГВт. Такой дефицит мы чисто технически не сможем перекрыть импортом. В этом случае у нас будут плановые отключения. Это при том условии, что у нас не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры", - считает Омельченко.

По его словам, сейчас Украина имеет техническую возможность покрывать часть дефицита за счет импорта. С 28 ноября ENTSO-E увеличило предел пересечений с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате энергетического террора генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое, из-за чего зимой украинские электростанции смогут выработать только треть от довоенных объемов электроэнергии.

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