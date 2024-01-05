Україна увійшла в зиму без резервів потужності через пошкоджені атаками енергооб’єкти, - експерт

Через пошкоджені та зруйновані атаками (минулого опалювального сезону) енергетичні об’єкти, Україна увійшла в зиму без резервів потужності, тому в періоди похолодань енергосистема буде відчувати їх дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, багато об’єктів генерації було пошкоджено та зруйновано під час бойових дій. Крім цього, об’єкти генерації на 10 ГВт потужності наразі знаходиться в зоні окупації. Це Вуглегірська ТЕС, Запорізька АЕС, Луганська ТЕС, а також багато вітрових та сонячних електростанцій.

Експерт зазначає, що енергетики не змогли відновити пошкоджені потужності повною мірою. На деяких електростанціях були пошкоджені машзали та блоки генерації, тому повне відновлення таких електростанцій було неможливим.

"Ми маємо дефіцит потужностей. Тож коли будуть дуже низькі температури, менш як 7-8 градусів морозу в середньому по Україні, які триватимуть впродовж декілька днів, то в пікові години у нас можуть бути дефіцит потужності від 2 до 3 ГВт. Такий дефіцит ми чисто технічно не зможемо перекрити імпортом. В цьому випадку у нас будуть планові відключення. Це при тій умові що у нас не буде нових пошкоджень енергетичної інфраструктури", - вважає Омельченко.

За його словами, наразі Україна має технічну можливість покривати частину дефіциту за рахунок імпорту. З 28 листопада ENTSO-E збільшило ліміт перетинів з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.