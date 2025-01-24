Украина вошла в топ-5 стран-оптимистов относительно мирового влияния США

Украинцы значительно чаще говорят о положительном влиянии внешней политики Америки, чем в среднем респонденты из 35 стран мира. Украина входит в топ-5 стран-оптимистов относительно влияния США (после Косово, Индии, Филиппин и Колумбии).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup International .

По данным опроса, 51% украинцев оценили влияние американской внешней политики на Украину положительно, 26% - отрицательно. Еще 12% не согласились, что она имеет какой-то эффект, а 11% не смогли определиться с ответом.

Большинство украинцев (66%) считает, что США будет сверхдержавой по состоянию на 2030 год. Противоположное мнение имеют несколько меньше четверти респондентов.

Более уверены в будущем США как сверхдержавы молодые люди в возрасте 18-24 года (72%). К такому же мнению склонны респонденты с высоким доходом (70%).

Украинцы более убеждены, что США будет мировой сверхдержавой, чем в среднем респонденты из 35 стран. В то же время, оценки украинцев относительно перспектив Америки довольно созвучны с мнениями самих американцев.

End of Year Survey (EoY) - это глобальный ежегодный опрос Gallup International о будущем, счастье и экономических ожиданиях населения разных стран. В 2024 году опрошено 35 882 респондентов в 35 странах мира.

В Украине опрос EoY проводила Социологическая группа "Рейтинг" 2-5 декабря 2024 года среди 1000 респондентов. Ошибка - не более 3,1%.