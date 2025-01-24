Украина вошла в топ-5 стран-оптимистов относительно мирового влияния США
Украинцы значительно чаще говорят о положительном влиянии внешней политики Америки, чем в среднем респонденты из 35 стран мира. Украина входит в топ-5 стран-оптимистов относительно влияния США (после Косово, Индии, Филиппин и Колумбии).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup International.
По данным опроса, 51% украинцев оценили влияние американской внешней политики на Украину положительно, 26% - отрицательно. Еще 12% не согласились, что она имеет какой-то эффект, а 11% не смогли определиться с ответом.
Большинство украинцев (66%) считает, что США будет сверхдержавой по состоянию на 2030 год. Противоположное мнение имеют несколько меньше четверти респондентов.
Более уверены в будущем США как сверхдержавы молодые люди в возрасте 18-24 года (72%). К такому же мнению склонны респонденты с высоким доходом (70%).
Украинцы более убеждены, что США будет мировой сверхдержавой, чем в среднем респонденты из 35 стран. В то же время, оценки украинцев относительно перспектив Америки довольно созвучны с мнениями самих американцев.
End of Year Survey (EoY) - это глобальный ежегодный опрос Gallup International о будущем, счастье и экономических ожиданиях населения разных стран. В 2024 году опрошено 35 882 респондентов в 35 странах мира.
В Украине опрос EoY проводила Социологическая группа "Рейтинг" 2-5 декабря 2024 года среди 1000 респондентов. Ошибка - не более 3,1%.
Напомним, по данным опроса КМИС, на вопрос о возвращении Дональда Трампа на пост президента США 5,5% украинцев ответили, что это очень хорошо, 11,3% - достаточно хорошо, 37,3% - больше хорошо, чем плохо, 14,7% - больше плохо, чем хорошо.
С другой стороны, 3,2% считают, что избрание Трампа - это достаточно плохо, 2,9% - очень плохо.
Но, как и среди многих международных наблюдателей, все еще существует определенный уровень неопределенности относительно того, что второе президентство Трампа может означать для Украины и войны: 23,2% ответили, что им трудно сказать, а 2% отказались отвечать на вопрос.
По данным опроса Центра Разумкова, к США положительно относятся 87% украинцев.