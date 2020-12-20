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Україна не увійшла до списку країн, які першими отримають вакцину від COVID-19

Україна, Неділя 20 грудня 2020 01:08
Україна не увійшла до списку країн, які першими отримають вакцину від COVID-19
Фото: Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла до списку країн які першими отримують вакцину від коронавірусу. Він вважає, що США і Британія могли б вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times, опублікованому на сайті президента.

Водночас він додав, що Україна не може використовувати натомість російську вакцину "Супутник", поки вона не пройде всі випробування.

"Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, - будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування", - сказав Зеленський.

Раніше голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в кожному медзакладі Києва будуть проводити вакцинацію від коронавірусу. Будуть облаштовані відповідні пункти.

Також у Міністерстві охорони здоров'я готують національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу. Громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також планують вакцинувати.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я побоюється, що з появою вакцини від коронавірусу може посилитися соціальна нерівність у світі.

Нагадаємо, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

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