Украина временно отводит с поля боя танки Abrams для изменения тактики их использования, - AP

Украинские военные получили от США 31 танк Abrams в январе 2023 года. Они использовались для прорыва российских оборонительных линий. Но с тех пор поле боя существенно изменилось, в частности, из-за повсеместного использования оккупантами разведывательных и ударных дронов. Это усложнило для Украины защиту танков, пишет агентство со ссылкой на два военных источника.

По данным AP, пять из 31 танка уже потеряны.

Распространение беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным", пояснил высокопоставленный чиновник из сферы обороны.

Сейчас танки переместили с линии фронта. США будут работать с украинцами, чтобы изменить тактику, сказал вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди, а также третий представитель американских военных, на условиях анонимности подтвердивший перемещение.

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой", - сказал Грейди, добавив, что танки все еще важны.

"Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно использовать это в такой измененной среде, где все видно сразу", - сообщил адмирал.