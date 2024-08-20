Украина срочно запросила у НАТО тяжелую строительную, инженерную и медицинскую технику

Украина обратилась с запросом в НАТО о предоставлении международной помощи. В частности, строительная и медицинская техника.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Евроатлантический координационный центр.
Отмечается, что согласно обязательствам Евроатлантический центр передаст этот запрос странам-членам НАТО и другим партнерам.
В запросе указано, что из-за постоянных атак РФ по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры фиксируются ранения людей, а также значительные разрушения зданий и сооружений.
"Для того чтобы иметь возможность быстро реагировать, спасать людей, ликвидировать последствия (в том числе разбирать завалы и руины) и осуществлять сопутствующие мероприятия, необходимо и руин), а также выполнять связанные с этим задачи, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) срочно нуждается
указанная ниже помощь в натуральной форме", - говорится в сообщении.
Это оборудование необходимо спасателям для работы в разных регионах Украины, в том числе в тех, кто больше всего пострадал от жестоких российских атак.
Украина просит передать 17 гусеничных и 10 колесных экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин.
Недавно была создана новая миссия, объединяющая усилия стран, оказывающих Украине военную помощь, включая ПВО, артиллерию, F-16 и обучение. Она будет координировать подготовку украинских военных и двусторонние соглашения о безопасности. Все страны НАТО согласились создать эту миссию, которая должна сделать помощь более эффективной и упорядоченной, уменьшив дублирование вооружений
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.
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