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Украина и США скоординировали дальнейшие шаги в поставке Patriot, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном и обсудил шаги по поставке ПВО Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставлению Украине приоритета в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работе с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины", - написал Кулеба.

Они также обсудили поставки дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Также были обсуждены совместные усилия по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов.

"В повестке дня также был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и его ожидаемые результаты", - сообщил он.

Patriot для Украины

Недавно заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что благодаря помощи от партнеров Украина уменьшает разрыв в военных возможностях с Россией, но требует больше систем ПВО и дальнобойного оружия.

В частности Румыния объявила о решении передать Украине свою систему Patriot, однако точная дата передачи не разглашается.

Еще одну системуPatriot Украина получит от Нидерландов. Также к этой поставке присоединится еще одна страна, решившая остаться анонимной.

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