Украина и союзники объединяются против теневого флота РФ: предусматриваются ли новые санкции

Украина вместе с западными союзниками работает над поиском аргументов по введению санкций против теневого флота России, который продолжает действовать в обход ограничений на нефтяные перевозки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Теневой флот Путина. Как Россия зарабатывает на торговле нефтью и что с этим делает Запад ".

Как отмечает уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, для санкций требуются не только юридические, но и политические аргументы. Западные страны приложили много усилий, чтобы ввести ценовой потолок и им не нравится, что Россия относительно просто обходит ограничения.

"Достаточно в целом сказать в большинстве юрисдикций, что мы считаем, что это представляет государственную опасность для нас. Потому что они там зарабатывают деньги, например, на ведение войны против Украины", - говорит Власюк.

На международном уровне уже прошли несколько координационных встреч с участием США и Европейского политического сообщества.

Уполномоченный президента пояснил, что участники сосредоточены на обмене данными и установлении общих целей по ограничению деятельности российского флота, в частности, на Балтийском море, которое остается важным маршрутом для 60% российского нефтяного экспорта.

Юридические ограничения

Также дополнительно ищутся юридические конструкции для ограничения перевозки нефти, включая доводы, связанные с экологическими рисками. Известно несколько инцидентов с российскими танкерами, которые могли привести к разливу нефти, однако катастрофы удалось избежать.

Эксперты отмечают сложности из-за принципа свободы судоходства в международном праве, но продолжают работать над ограничениями для теневого флота, чтобы уменьшить его негативное влияние на мировую безопасность и экологию.