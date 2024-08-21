Украина и союзники объединяются против теневого флота РФ: предусматриваются ли новые санкции
Украина вместе с западными союзниками работает над поиском аргументов по введению санкций против теневого флота России, который продолжает действовать в обход ограничений на нефтяные перевозки.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Теневой флот Путина. Как Россия зарабатывает на торговле нефтью и что с этим делает Запад".
Как отмечает уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, для санкций требуются не только юридические, но и политические аргументы. Западные страны приложили много усилий, чтобы ввести ценовой потолок и им не нравится, что Россия относительно просто обходит ограничения.
"Достаточно в целом сказать в большинстве юрисдикций, что мы считаем, что это представляет государственную опасность для нас. Потому что они там зарабатывают деньги, например, на ведение войны против Украины", - говорит Власюк.
На международном уровне уже прошли несколько координационных встреч с участием США и Европейского политического сообщества.
Уполномоченный президента пояснил, что участники сосредоточены на обмене данными и установлении общих целей по ограничению деятельности российского флота, в частности, на Балтийском море, которое остается важным маршрутом для 60% российского нефтяного экспорта.
Юридические ограничения
Также дополнительно ищутся юридические конструкции для ограничения перевозки нефти, включая доводы, связанные с экологическими рисками. Известно несколько инцидентов с российскими танкерами, которые могли привести к разливу нефти, однако катастрофы удалось избежать.
Эксперты отмечают сложности из-за принципа свободы судоходства в международном праве, но продолжают работать над ограничениями для теневого флота, чтобы уменьшить его негативное влияние на мировую безопасность и экологию.
Экспорт российской нефти
Напомним, накануне стало известно, что морской экспорт российских нефтепродуктов в Азию почти удвоился в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Он достиг рекордного уровня в 1,1 млн. тонн.
В то же время, в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние почти 20 месяцев.
Также мы сообщали, что Россия существенно сократила добычу нефти в июле, приблизившись к квоте ОПЕК+.
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