RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Швеция планируют усиливать сотрудничество в атомной отрасли

Фото: Украина и Швеция планируют усиливать сотрудничество в атомной отрасли (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Украина и Швеция намерены углублять сотрудничество в атомной отрасли. Это позволит усилить энергетическую безопасность стран и европейского континента.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Министерства энергетики Украины.

Об этом шла речь в ходе встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и вице-премьер-министра, министра энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбби Буш в Киеве.

Галущенко подчеркнул, что сотрудничество в атомной отрасли между Украиной и Швецией является приоритетом, особенно в контексте снижения влияния России на рынок ядерного топлива и атомных технологий в Европе.

"Мы смогли показать другим странам, что будущее ядерной промышленности возможно без россии: украинские специалисты "Энергоатома" работали вместе со специалистами завода компании Westinghouse в Швеции, чтобы создать технологию, позволившую нам использовать топливо западного производства на советских реакторах ВВЭР. Теперь это топливо успешно работает на Ровенской АЭС", - добавил он.

Галущенко подчеркнул, что "украинский опыт, полученный в последние военные годы доказывает, что для устойчивости энергосистемы важно иметь сильную базовую генерацию. Этой базовой генерацией для Украины является атомная, которая помогла нам выжить уже третью зиму в условиях войны".

Эбба Буш поддержала эти взгляды, отметив, что Швеция планирует развивать не только возобновляемую энергетику, но и атомную. Она признала важность стабильной и надежной генерации энергии для обеспечения энергетической безопасности стран, особенно в условиях непредвиденных обстоятельств, и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с Украиной в этом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияВойна России против Украины