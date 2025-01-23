Украина и Швеция подпишут соглашение о сотрудничестве компаний в сфере ОПК

Украина и Швеция могут подписать двустороннее соглашение по поддержке внедрения совместных проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Как отметил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев во время встречи с главой управления испытаний и оценки технических систем шведского правительственного снабженческого агентства FMV Йоганом Аксельссоном, противовоздушная оборона (ПВО) и боеприпасы сегодня остаются приоритетами для Украины.

Стороны также обсудили разработку двустороннего соглашения по поддержке внедрения совместных проектов в сфере ОПК и предметные предложения по их созданию.

Аксельссон, в свою очередь, заявил, что вскоре правительство Швеции может поддержать выделение нового пакета военной помощи Украине, который будет крупнейшим с начала полномасштабной войны. Поддержка, как ожидается, будет предусматривать также инвестиции в украинское оборонное производство, в частности для увеличения дальнобойных возможностей.

"Дополнительно украинская и шведская стороны согласовали детали реализации контрактов по производству бронетехники, в частности шведских БМП CV-90. Планируется наладить партнерство для технического обслуживания и ремонта этих бронемашин в Украине", - пишет Минобороны.

В частности было обсуждено обеспечение устойчивой связи на поле боя. Швеция имеет инструменты спутниковой связи, которые уже эффективно зарекомендовали себя.