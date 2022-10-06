Украина и Северная Македония расширяют зону свободной торговли, - Шмыгаль

В рамках визита в Чехию, премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим коллегой из Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Стороны подписали обновленное приложение к Соглашению о свободной торговле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В ходе встречи было подписано обновленное приложение к Соглашению о свободной торговле, интегрирующее рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед", - пишет Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, являющиеся сырьем для перерабатывающих предприятий, что, в свою очередь, является главным преимуществом для промышленности Украины.

Теперь производители из Украины смогут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

"Кроме того, соглашение либерализует аграрные тарифы. Украина получит доступ на рынок продукции животного происхождения и готовой продукции, что приведет к наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров", - добавляет Шмыгаль.