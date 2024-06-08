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Украина и Греция достигли договоренности на нерегулярные перевозки

Фото: Украина и Греция договорились о разрешениях на нерегулярные перевозки (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украина и Греция договорились о 100 разрешениях на нерегулярные перевозки. Теперь украинские перевозчики смогут отправиться в страну без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минвосстановления в Telegram.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством инфраструктуры и транспорта Греции о получении разрешений на нерегулярные перевозки между странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь украинские перевозчики, следующие в Грецию, смогут планировать логистику непосредственно до конечной точки без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.

"На следующей неделе бланки соответствующих разрешений уже будут доступны заказу в Государственной службе по безопасности на транспорте", - проинформировали в Минвосстановления.

Недавно мы рассказывали о том, где и как отдыхают украинцы за границей. Стоит отметить, что среди европейских курортов украинцы чаще выбирают Грецию.

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Греция