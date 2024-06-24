Украина и ЕС подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility

Украина и Европейский союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility. Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как сообщили в НБУ, кредитное соглашение позволит Украине привлечь в 2024-2027 годах до 27 миллиардов евро для поддержки государственного бюджета страны из общего объема в 50 млрд евро инструмента ЕС Ukraine Facility.
"Средства, полученные по этому соглашению, обеспечат предполагаемую и гибкую поддержку нашему государству, адаптированную к беспрецедентным вызовам, вызванным войной с Россией", - отметили пресс-службе банка.
К тому же, уже в ближайшее время после вступления в силу этого соглашения Украина также получит от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования.
Напомним, в ЕС утвердили программу Ukraine Facility, которая предусматривает передачу Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.
Украина уже получила два транша в рамках программы - 4,5 млрд евро и 1,5 млрд евро.
Программа также предусматривает, что власти Украины должны проводить реформы для продолжения получения средств.
Детальнее об условиях, которые должна выполнить Украина для получения средств, - читайте в материале РБК-Украина.
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